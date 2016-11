Majami: Slavlje zbog smrti Fidela / VIDEO

Vest o smrti Fidela Kastra izazvala je stanovnike kubanskog kvarta “Mala Havana“ u Majamiju da izađu na ulice i slave uz pogrdna skandiranja.

Kubanski revolucionarni lider je preminuo u 91. godini, što su slavljem dočekali emigranti iz Kube koji žive u Majamiju. Oni su izašli na ulice i skandirali “Kuba libre“, kao i “Matori je umro“. This was the scene on the