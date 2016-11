Živković: Janković ima podršku ns, očekujem da ga podrži bar desetak stranaka

Predsednik Nove stranke (Nova) Zoran Živković izjavio je danas da ta stranka podržava predlog da Saša Janković bude predsednički kandidat proevropske opozicije.

Nova stranka i ja lično podržali smo predlog javnih ličnosti da to bude Saša Janković. On ima svoj posao koji obavlja, naravno da izbori nisu formalno raspisani, pa nema razloga da ni on daje formalnu ocenu da li će