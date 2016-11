Na Kubi od jutros tišina (FOTO)

Među mnogim Kubancima koji su bežali iz "socijalističkog raja" Fidela Kastra nalazi se čak i član njegove porodice. Naime, Kastrova sestra Huana pobegla je u južnu Floridu i brata zove "čudovištem" sa kojim nije pričala više od četiri decenije. No, kada su kubanski emigranti slavili Kastrovu bolest 2006. godine, ona je rekla da tuguje jer se ipak radi o njenoj porodici.

Juanita @Castro sister of @Fidel Castro makes statements in @Telemundo with some filial pain. pic.twitter.com/p5iEQnsnJW— Rafael Bueno (@rafaelbuenoTN) November 26, 2016