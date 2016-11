Masovna pucnjava u Nju Orleansu: Jedna osoba ubijena, više povređeno

Policija Nju Orleansa je saopštila da je noćas u pucnjavi u Francuskom kvartu, upucano 10 ljudi, od kojih je jedna osoba preminula, prenosi "Ej-Bi-Si njuz".

One dead, 9 injured in Bourbon Street shooting early Sunday morning https://t.co/aFrCMNg8vF via @theadvocateno #neworleans— S.T.A.T. MD (@StatDevices) November 27, 2016 "Ukupno je 10 žrtava upucano je u incidentu u Ulici