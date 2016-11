Tramp Hilari: Rekla si da gubitnik treba da prihvati ishod

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp kritikovao je danas demokratu Hilari Klinton jer se priključila nastojanjima da se ponovo prebroje glasovi u tri države sa tesnom razlikom u kojima je Tramp odneo pobedu.

Tramp je ponovio da je Klinton tokom jedne od njihovih debata rekla da bi gubitnici na izborima trebalo da prihvate ishod, iako im se ne dopada. Hillary Clinton conceded the election when she called me just prior to the