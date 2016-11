Disidentski pokret na Kubi otkazao tradicionalni marš

Istaknuti disidentski pokret na Kubi otkazao je danas svoj tradicionalni protest, prvi put u poslednjih 13 godina, pošto je preminuo kubanski vođa Fidel Kastro.

Outside Versailles, Daisy Ramos wears white in solidarity w/the Ladies in White, and a photo pin of her parents, Ed&Isabel, now deceased pic.twitter.com/G4zxjUSTnu— Layron Livingston (@LJLiveTV) November 27, 2016 Pokret "Dame