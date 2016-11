Dabl-dabl Jokića, pobeda Klivlenda

Srpski reprezentativac Nikola Jokić pružio je dobru partiju u pobedi Denvera nad Finiksom od 120:114.

Foto: Tanjug/AP Nikola Jokić Jokić je na parketu proveo 31 minut i za to vreme postigao 13 poena, 11 skokova i tri asistencije. Momak iz Sombora ni ovoga puta nije bio starter, ali ga to nije omelo da dođe do drugog