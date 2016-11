Nikolić se upisuje u Knjigu žalosti povodom smrti Kastra

Beograd -- Predsednik Srbije Tomislav Nikolić će se u kubanskoj ambasadi u Beogradu upisati u Knjigu žalosti povodom smrti bišeg predsednika Kube Fidela Kastra.

U Ambasadi Kube od danas do 4. decembra biće otvorena Knjiga žalosti povodom smrti Fidela Kastra. Svi koji žele da se upišu moći će to da urade danas od 10 do 18 sati i od utorka, 29.novembra, do nedelje, 4.decembra, od 9 do