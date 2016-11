Detonirana bomba u blizini ambasade SAD u Manili

Policija je detonirala improvizovanu bombu postavljenu u blizini ambasade SAD u Manili na Filipinima, a šef policije Ronald de la Rosa rekao je da je to bio pokušaj terorizma.

Improvised explosive device found near US embassy in Manila, Philippines, was detonated by police on Monday. https://t.co/cwAtHQJXUM— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 28, 2016 Šef policije na Filipinima Ronald de la Rosa