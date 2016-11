Vestbrukov novi tripl-dabl, osam poena Bjelice u porazu

Nemanja Bjelica je ponovo svojom košarkaškom agresivnošću pobrao simpatije u Minesoti, iako njegov tim nije uspeo da savlada Jutu, koja je na kraju trijumfovlaa sa 103:112.

Foto: Tanjug/AP Nemanja Bjelica Bjelica je na ovom meču postigao osam poena, šutirajući po 1/3 i za dva i za tri, a uz to je ostvario i šest skokova, te po jednu asistenciju i osvojenu loptu za 26 minuta.