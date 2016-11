Vučić o "uniji": Nek se deca igraju...

Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da je na protestu Vojnog sindikata bilo oko 220 ljudi od oko 34.000 onih koji su u tom sistemu i da je smatra da je vrlo loše da se na takav način govori o VS i da aktere treba da bude sramota.

- To je negde oko 0,6 - 0,7 odsto od ukupnog broja vojnika - rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za novinare sa liderom grčke Nove demokratije Kirijakosom Micotakisom. On je naveo da treba da bude sramota one koji