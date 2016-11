Dvanaest mrtvih u požaru u Turskoj

Dvanaest osoba, među njima i 11 devojčica, smrtno je stradalo u požaru koji je izbio u učeničkom domu u južnoj turskoj provinciji Adana, saopštili su turski zvaničnici.

15 girls from 6th to 12th graders were killed in a blazing fire at a dorm in the town of Aladağ in #Turkey's southeastern province #Adana pic.twitter.com/ygTTmjaZ6n— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) November 29, 2016 Još