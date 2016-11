Tramp: Napuštam biznis posvetiću se vođenju SAD

Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp najavio je da će odustati od svog biznisa kako bi se u potpunosti usredsredio na upravljanje zemljom i "Ameriku ponovo učinio velikom", javljaju agencije.

Foto: AP Photo/David Goldman On je na Twitteru objavio da nije u obavezi da ostavi biznis, ali da to smatra "vidno važnim" kao predsednik kako ne bi došlo do sukoba interesa s njegovim poslovnim poduhvatima, prenosi