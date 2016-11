U: većem delu Srbije danas oblačno i suvo

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i u većem delu zemlje suvo, a samo se ponegde u severnim krajevima očekuju slabe padavine, odnosno kiša i sneg, a u planinskim predelima provejavanje slabog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od minus pet do nule, a najviša dnevna od dva do sedam stepeni. U Beogradu će ujutru biti slab mraz, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije vreme, uz slab