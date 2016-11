Pištolj kojim je pucano na Remboa prodat za 400.000 evra

Za 434.500 evra je danas na aukciji u Parizu prodat pištolj iz kojeg je francuski pesnik Pol Verlen ranio svog ljubavnika, pesnika Artura Remboa u julu 1873. godine u Briselu.

Gun used by French poet Paul #Verlaine to shoot Arthur #Rimbaud fetches £368,000 at auction https://t.co/iYJ3ZqkOc9 via @telegraphnews pic.twitter.com/NKLAaN1K56— Matthew Fraser (@frasermatthew) November 30, 2016 - Pištolj