Kakav žreb: "Orlići" protiv Španije i Portugala na EP u Poljskoj

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće na Evropskom prvenstvu u Poljskoj u grupi B sa Portugalom, Španijom i Makedonijom, odlučeno je žrebom u Krakovu.

⚽ The official result of the #U21EURO draw! ⚽ pic.twitter.com/6g06yisp8X— UEFA Under-21 (@UEFAUnder21) December 1, 2016 U grupi A takmičići se Poljska, Švedska, Slovačka i Engleska, u grupi C Nemačka, Češka, Italija i