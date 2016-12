Snimao kako juri po auto-putu, teško povređen u udesu

Dvadesetogodišnjak sa Rod Ajlenda u SAD koji je pomoću mobilnog telefona preko Fejsbuka uživo puštao snimak kako juri kolima i seče kolone vozila na autoputu, teško je povređen kada je naleteo na kamion i betonsku ogradu.

Eyewitnesses say a car that sits totaled in the fast lane of Route 6 rear-ended a recycling truck, ending up under the truck's bumper. pic.twitter.com/YwF38wEaaP— Walt Buteau (@wbuteau) November 30, 2016 Lokalna