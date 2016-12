Ambasador Skot: Cilj je stabilna Srbija koja napreduje ka EU

RTV pre 35 minuta

BEOGRAD - Američki ambasador u Beogradu Kajl Skot rekao je da on i sprski zvaničnici, uključujući i one koji su kritikovali neke njegove komentare, imaju isti cilj, a to je stabilna Srbija, Srbija koja beleži rast, napreduje i u reformama i na putu ka EU.