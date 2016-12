Neka vas sunce ne prevari: Dobro se utoplite, danas sunčano, ali hladno! Sutra već toplije

BEOGRAD - U Srbiji će ujutro biti slabog i umerenog mraza i mestimično magle, a u toku dana sunčano i hladno.

Najniža temperatura biće od minus 7 do minus 2 C, najviša od 3 do 6 stepeni. Duvaće slab, istočni i jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod. U Beogradu će ujutru biti slab mraz, a u toku dana sunčano