Kuba će zabraniti spomenike i ulice s Castrovim imenom

SANTJAGO DE KUBA - Kubanski predsednik Raul Kastro najavio je sinoć da će Kuba zabraniti da se podižu spomenici i ulice nazivaju po njegovom preminulom bratu i simbolu revolucije Fidelu Kastru, u skladu sa njegovom željom da se izbegne kult ličnosti.

Top story: Fidel Castro's name will never appear on a Cuba monument, says broth… https://t.co/TnzdWHUhdM, see more https://t.co/ztannvZ0qn — TutMirLeid (@TutMirLeid) ">December 4, 2016 Ovo saopštenje objavljeno je u subotu