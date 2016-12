VIDEO: Devetoro dece poginulo u udesu u Sibiru

U saobraćajnoj nesreći na istoku Sibira danas je poginulo najmanje 12 osoba, uključujući devet članova dečjeg akrobatskog tima, a 20 ljudi je povređeno, saopštili su ruski zvaničnici novi bilans žrtava.

Bus crash kills 11, including nine children, in Siberia https://t.co/24zT8QL3yr pic.twitter.com/Np28AwM0Az— The News (@thenews_intl) December 4, 2016 Do sudara kamiona, dva putnička automobila i autobusa sa 32 putnika, došlo