Tusk: Pobeda Belena znak jačanja evropskog jedinstva

Predsednik Evropskog parlamenta Martin Šulc ocenio je večeras da pobeda levičarskog kandidata Aleksandera Van der Belena na predsedničkim izborima predstavlja poraz "antievropskog, nazadnog populizma".

Šulc je čestitao Van der Belenu izbornu pobedu "sa jasnom proevropskom porukom". #vanderbellens victory is a heavy defeat of nationalism and anti-European, backward-looking populism #bpw16 2/2— Martin Schulz