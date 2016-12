Ujutro mraz, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji će ujutru biti slab do umeren mraz i mestimično magla, a tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde se očekuje umereno oblačno i hladnije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar koji će posle podne u Banatu biti povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od minus osam do minus tri, a najviša dnevna od dva do osam stepeni. U Beogradu će jutro biti hladno sa slabim mrazem