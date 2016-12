Stravičan požar u hotelu: 11 mrtvih, više od 60 povređenih (FOTO+VIDEO)

U požaru koji je rano jutros izbio u jednom velikom hotelu u Karačiju, najnaseljenijem gradu u Pakistanu, stradalo je 11 i povređeno 75 osoba, saopštili su policijski i bolnički izvori.

11 dead, 50+ injured in fire at #RegentPlaza Hotel in #Karachi #Pakistan pic.twitter.com/LR9Xpyw4aS— REAL FRESH NEWS (@MVT_NEWS) December 5, 2016 Među žrtvama su četiri žene, dok je nekoliko stranih državljana