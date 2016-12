Neočekivano otopljenje: Još dva dana ledeni talas, a onda stiže lepo vreme!

Srbiji će ujutro biti hladno sa slabim i umerenim mrazom i maglom mestimično a u toku dana pretežno sunčano uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije biti povremeno jak, saopštio je Hidrometerološki zavod Srbije.

Jutarnja temperatura kretaće se od -6 do -1, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni. U Beogradu će jutro biti hladno sa slabim mrazom. U toku dana predvidja se pretežno sunčano uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar.