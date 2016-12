Uhapšen zbog sumnje da opljačkao više pošta i banku

Majdanpek -- Policija u Majdanpeku odredila je meru zadržavanja do 48 sati N. J. (45), koji je obavljao funkciju odgovornog lica Nacionalnog parka Đerdap.

On se tereti da je dok je obavljao tu funkciju , od avgusta do septembra prošle godine, dva puta tražio i primio po 500 evra, kako bi dozvolio seču šume na mestima gde to nije dozvoljeno, saopšteno je danas iz MUP-a. Kako