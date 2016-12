Zemljotres na Solomonskim ostrvima, uzbuna na cunami

Zemljotres jačine 6,8 stepeni Rihterove skale zabeležen je kod obala severnog dela američke savezne države Kalifornije

Epicentar potresa bio u Pacifičkom okeanu, na oko 165 kilometara zapadno od kalifornijskog gradića Ferndejl, saopštio je Geološki institut SAD. Just in: 6.8-magnitude earthquake shakes ocean floor about 100 miles off the