Magla odložila utakmicu Sasuolo - Genk

Utakmica poslednjeg, 6. kola, F grupe Lige Evrope između Sasuola i Genka odložena je za petak, zbog guste magle u Ređo Emiliji, prenosi "Gazeta delo sport".

Sassuolo, allarme nebbia. Non si gioca con il Genk? - La Gazzetta dello Sport https://t.co/FpNN3O0rTQ #sport #news— IT news Sport (@ITnewsSport) 08. децембар 2016. Vidljovst je bila odlična do 16.50, a onda je pala gusta magla