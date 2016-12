Grobari oduševljeni: Veseli pobedu nad Zvezdom posvetio Bogdanu, nije se dugo čekalo na odgovor (foto)

Ko je jednom igrao "večiti derbi", večno ga i pamti. A Jan Veseli pamti i kako je igrati zajedno sa Bogdanom Bogdanovićem protiv Zvezde, i to dok su obojica nosili crno-beli dres. Zato je evroligaški trijumf nad crveno-belima i posvetio saigraču iz Srbije.

This one is for my bro @LeaderOfHorde #derbi #Fenerbahce pic.twitter.com/KPCqNlLCTD— Jan Vesely (@JanVesely24) December 8, 2016 Bogdanović zbog povrede nije mogao da nastupi u 11. kolu Evrolige, u kome je "Fener", uz 14