Izglasan opoziv južokorejske predsednice

Poslanici južnokrejskog parlamenta izglasali su jutros opoziv predsednice Park Geun-hje zbog umešanosti u korupcijski skandal, zbog čega su se pojačali pozivi da podnese ostavku.

Foto: AP Odmah po glasanju, predsednica je sazvala sednicu vlade, javila je agencija Jonhap. Video shows crowd cheering outside S. Korea's national assembly after lawmakers voted to impeach Pres. Park