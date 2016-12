NBA: Novi “dabl dabl” Jokića, Bjelica održava prosek

Sjajne partije Nikole Jokića u NBA ligi izgleda da postaju rutina - zabeležio je četvrti uzastopni dabl-dabl, drugi posle povrede, ali nije uspeo da spreči poraz Denvera od Vašingtona u gostima sa 92:85.

Foto: Tanjug/AP Nikola Jokić Naš centar u najjačoj ligi na svetu igra zaista fantastično, istina, bez prave podrške saigrača, pa izostaju timski uspesi. I'd be happy watching the Jokic-Murray two man game for the next 10 years