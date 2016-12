Novo imenovanje: Tramp odabrao Endrjua Pazdera za novog ministra rada

Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp nominovao je danas Endrjua Pazdera, bogatog biznismena, advokata i elitnog donatora Trampovoj kampanji, za novog ministra za rad, dok nastavlja svoju turneju zahvalnosti po SAD.

Why Donald Trump, and American Workers, Need Andrew Puzder as Secretary of Labor… https://t.co/E32wEoiQmv pic.twitter.com/ENZ2yRhhMc— TheLastRefuge (@TheLastRefuge2) December 9, 2016 Još jedna kadrovska odluka