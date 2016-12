Advokat porodice: Upotreba ubistva gardista u političke svrhe nedopustiva

Pravni zastupnik porodica dvojice stradalih gardista u Topčideru 2004. godine, Predrag Savić izjavio je danas da nakon formiranja Komsije za razmatranje činjenica i okolnosti vezanih za njihovu smrt očekuje nove detalje, kao i da je formiranje te komisije hrabra odluka države.

Savić je dodao da je već došlo do nekih bitnih pomaka, ali da on nema mandat da o tome govori. Takođe, ističe i da je nedopustiva upotreba slučaja u dnevno političke svrhe, i da to "vređa roditelje". Savić je, gostujući na