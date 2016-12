Eksplozija u koptskoj crkvi u Kairu, najmanje 25 poginulih

U današnjoj eksploziji u blizini koptske katedrale u egipatskoj prestonici Kairu ubijeno je najmanje 20 ljudi i ranjeno više od 50 osoba, objavile su egipatske bezbednosne snage, a prenosi Rojters.

#Breaking, #Egypt: Casualties reported after an #explosion at the Coptic Orthodox cathedral in #Cairo. pic.twitter.com/TLTpM337QL— Jewish Breaking News (@JBN) December 11, 2016 Na medijskom sajtu Sada el-Balad objavljeno