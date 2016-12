Horgoš, uhapšen zbog pet kilograma marihuane

U nastavku akcije na suzbijanju krijumčarenja ljudi, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu po odobrenju nadležnog tužioca doneli su rešenje o zadržavanju do 48 sati, D. M. (1979.) iz Niša, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopštila je danas Policijska uprava Pirot.

U saopštenju se navodi da se on sumnjiči da je omogućio tranzit iz Bugarske do Pirota četvorici državljana Avganistana, a potom za njih i sebe kupio autobuske karte kako bi se zajedno prevezli do Beograda. Policija