Bil Ingliš novi premijer Novog Zelanda

Vladajuća Nacionalna partija imenovala je ministra finansija Novog Zelanda Bila Ingliša za novog premijera te zemlje, nakon sto je Džon Ki podneo ostavku na tu funkciju prošle nedelje.

Excited and humbled to be elected the new Leader of the @nznationalparty with @paulabennettmp as Deputy Leader. pic.twitter.com/tLtt6x9AfT— Bill English (@honbillenglish) December 11, 2016 Za zamenika premijera imenovana