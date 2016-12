Putin: Amerikanci su veliki narod, ali ne izuzetan

Moskva -- Ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je skepsu povodom ideje koju zastupa aktuelni predsednik SAD Barak Obama da je americka nacija izuzetna.

Nesumnjivo, Sjedinjene Države i americki narod - to je velika zemlja i veliki narod, nema sumnje, niko to ne spori, ali govoriti o izuzetnosti, cini mi se da je to previše i da stvara odredene probleme u uzajamnim odnosima,