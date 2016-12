Vučić o pregovorima sa EU: Zbog poglavlja 26 više neću u Brisel, Srbiju niko neće ponižavati

Srbija je otvorila dva nova poglavlja i zatvorila poglavlje 25, na čemu čestitam građanima, rekao je premijer Aleksandar Vučić večeras, nekoliko minuta nakon što se to dogodilo u Briselu.

On je rekao da je napustio sinoć Brisel jer nema suvislog, logičnog i opravdanog razloga za to što nije otvoreno i poglavlje 26. Precizirao je da na to samo jedna zemlja nije dala saglasnost i to je Hrvatska. "Na tablici