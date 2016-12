Vajda ponovo glavni trener Ðokovića

Ko će biti novi trener Novaka Đokovića? Licitacija je već počela. Pominju se mnogi, čak su se i kladionice zainteresovale i stavile kvota na određena imena. Pit Sampras, Džon Mekinro, Patrik Rafter, Stefan Edberg, čak i Mats Vilander, navodno su kandidati za novog učitelja drugog tenisera planete.

Međutim, srpski as već ima trenera Marjana Vajde, Slovaka koji je u timu Novaka više od decenije. On je do decembra 2013. godine bio glavni trener, pre nego što je stigao Boris Beker. Đoković je najavao novu sezonu na