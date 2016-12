Poslanik hrvatskog Sabora Miro Bulj iz stranke Most, čiji je lider Božo Petrov predsedavajući Sabora, izjavio je danas u Splitu prilikom otkrivanja spomenika 72. bataljona Vojne policije da je "Hrvatska nastala na zajedništvu hrvatskih ljudi, sinova ustaša i partizana".

Bulj je to rekao komentarišući znak "Za dom spremni", uklesan na spomenik Hrvatskim odbrambenim snagama (HOS) u Splitu, prenosi Hina. Poslanik hrvatskog Sabora je rekao da je to bila jedinica koja je "od Vukovara do Dubrovnika