NBA: Bjelica ponovo na terenu

Prethodne noći odigrano je šest utakmica NBA lige, a od srpskih košarkaša nastupio je samo Nemanja Bjelica, koji se oporavio od povrede zgloba zbog koje je propustio nekoliko utakmica.

Naime, on je u pobedi Minesote protiv Čikaga u igri bio samo devet minuta. Za to vreme uputio je dva šuta ka košu Bulsa, ali nije uspeo da pogodi cilj, a pored toga imao je tri skoka. Timbervulfse do trijumfa su odili Lavin sa