Janković uputio otvoreno pismo Vučiću

Beograd -- Zaštitnik građana Saša Janković kritikovao je premijera Aleksandra Vučića zbog izjave kojom je za njega i druge rekao da su apriori protiv države i svog naroda.

Janković je naveo da to predstavlja znak totalitarnosti i raspirivanja mržnje. Ombudsman je u otvorenom pismu Vučiću navodi da to nije prvi put da predsednik vlade iznosi neistine u vezi s njegovim radom i da to nije problem