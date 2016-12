Obradović o istorijskom anketnom odboru: Skandal što do danas ne znamo pozadinu atentata na Đinđića!

Nemanja Šarović, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke i poslanik u Narodnoj skupštini, danas je na sednici parlamenta javno zatražio formiranje Anketnog odbora koji bi analizirao nove činjenice i saznanja u vezi sa pozadinom ubistva Zorana Đinđića, a o kojima je ekskluzivno pisao Kurir, što je naišlo i na podršku poslanika i političkog analitičara Đorđa Vukadinovića.

On je za Kurir istakao da je na strani svake inicijative takve vrste kako se došlo do istine. "Nisam za to da se stvar politizuje i vrši politička promocija, ali je potrebno malo više transparentnosti. Podržavam inicijativu