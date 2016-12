Ujutru slab mraz, tokom dana mahom oblačno i suvo

U Srbiji će ujutro biti slab do umeren mraz i ponegde magla. U toku dana na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo.

Samo jos ponegde na planinama biće provejavanje snega, uglavnom ujutru i pre podne. Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -5 do -1 C, najvisa od 0 do 3 C, saopstio je