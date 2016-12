Obama: Preduzećemo akcije protiv vlada koje su se mešale u izbore u SAD

SAD će preduzeti akciju protiv Rusije zbog navodnog mešanja u izbornu kampanju u Americi, poručio je američki predsednik Barak Obama, ističući da je o tome razgovarao direktno sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Potrebna nam je akcija i to ćemo i uraditi. Mislim da nema nikakve sumnje u to da, kada bilo koja strana vlada pokušava da utiče na integritet naših izbora, moramo da preduzmemo akciju - i to ćemo i da uradimo na način i