Teroristički napad: Eksplodirao autobus sa vojnicima, ima mrtvih i ranjenih (video)

KAJZERI - Kod univerziteta u turskom gradu Kajzeri eksplodirao je autobus pun vojnika, ima mrtvih i povređenih!

VIDEO: Scene of the explosion in Erciyes University, targeted a bus full of Turkish military - @Hurriyet pic.twitter.com/7KFFYyMuW4 — Conflict News (@Conflicts) ">December 17, 2016 Autobus je bio pun turskih vojnika.