Milojević: Nemamo mnogo vremena za trening

Košarkaši Mega Leksa izgubili su od Olimpije u Ljubljani sa 82:69 i posle 14 kola zauzimaju poslednje mesto u ABA ligi.

THE END: After a dominant display of @union_olimpija vs. @KKMegaLeks, Stožice celebrate sixth #ABALiga win of their Dragons! #OLIMEG pic.twitter.com/LUaAUUg8QE— ABA Liga (@ABA_League) December 18, 2016 Klub iz Sremske