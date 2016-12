Prava požrtvovanost: Devojčica ponudila da viče "Bong" dok se Big Ben bude popravljao

Na vest da će najčuveniji sat u svetu, londonski "Big Ben" prestati da radi zbog renoviranja, jedna osmogodišnja devojčica je u pismu ponudila pomoć: da svakodnevno uzvikuje "Bong!" pred mikrofonom Četvrtog programa Radija BBC koji prenosom zvonjave tog sata dvaput dnevno najavljuje vesti.

London's #BigBen closed to the public in preparation for facelift costing more than 40 million U.S dollars https://t.co/MN73oIE4P7 pic.twitter.com/T7ZqZ9vgmY— China Xinhua News (@XHNews) December 17, 2016 Svega nekoliko