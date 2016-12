Ovo je najmodernija državna kompanija

Pravda pre 4 sata

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić reagovao je danas na intervju koji je potpredsednik SPS Branko Ružić dao za dnevni list Kurir, a u kojem je, pod naslovom "Da hoću, srušio bih Vučića", sakrastično pitao kad je on to rekao nešto protiv vlasti i zašto svi misle da on ruši premijera.