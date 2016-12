"Blic" otkriva: Ovaj dokument vlada je označila kao top prioritet

Srbija bi u narednih pet godina trebalo da poveća godišnji neto izvoz IT sektora sa trenutnih 400 miliona na 1,5 milijardi evra godišnje.

Ovo je jedna od glavnih "teza" u Akcionom planu za IT, koji će ministarski Savet za IT, na čijem je čelu Ana Brnabić, predložiti Vladi i do kraja godine trebalo bi da bude usvojen. Kako "Blic" saznaje, tom dokumentu biće